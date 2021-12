Os testes à covid-19 realizados ao plantel do Benfica na manhã desta segunda-feira antes do treino tiveram todos resultados negativos.

Recorde-se que Grimaldo testou positivo no dia 24 após o regresso da comitiva encarnada do Porto e, aconselhada pelo departamento médico do clube, a equipa técnica de Jorge Jesus decidiu adiar de domingo para esta segunda-feira o arranque da preparação para o segundo clássico seguido com FC Porto para que fosse possível ter uma maior segurança relativamente à fiabilidade dos resultados dos testes.

Assim, o plantel encarnado trabalhou com outra segurança com vista ao duelo da 16.ª jornada da Liga.

Depois desta bateria de testes, a equipa do Benfica voltará a ser testada nas 48 horas anteriores ao jogo que está marcado para dia 30 a partir das 21h00.