O Marítimo divulgou esta segunda-feira a convocatória para a receção ao Vizela e, apesar de Vasco Seabra ter chamado todos os jogadores disponíveis, a lista conta apenas com 15 nomes, uma vez que o emblema madeirense tem vários atletas infetados com covid-19.

O Marítimo tinha anunciado cinco casos positivos, aos quais acresce agora Pedro Pelágio. Além destes jogadores, «André Vidigal testou inclusivo e, por isso, aguarda novo resultado nas próximas horas», informaram os insulares.

A somar a todas estas contrariedades, Tim Soderstrom e Bruno Xadas continuam a recuperar de lesão e, por isso, não defrontam os vizelenses.

Os madeirenses referem ainda que existe um surto de covid-19 no plantel de sub-23, que poderá levar ao adiamento do próximo jogo, «e, por isso, passa a ser uma fonte não válida para reforçar a equipa para este encontro, num cenário que se agrava por também existirem casos ativos na equipa B».

Recorde-se que o Marítimo pediu o adiamento do jogo com o Vizela, agendado para esta terça-feira às 19h00, mas o clube nortenho recusou, justificando a decisão com os custos das viagens e o calendário apertado.

Veja a lista de convocados do Marítimo:

Guarda-Redes: Miguel Silva, Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Junior, Jorge Saenz, Leonardo Andrade e Victor Costa;

Médios: Rafik Guitane e Iván Rossi;

Avançados: Ali Alipourghara, Clésio Bauque, Ricardinho, Henrique Rafael e Joel Tagueu;