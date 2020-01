O FC Porto operou uma reviravolta no arranque da segunda volta da Liga, vencendo o Gil Vicente por 2-1. Sandro Lima adiantou a equipa de Barcelos mas Iván Marcano e Sérgio Oliveira garantiram o triunfo portista após a polémica gerada pelas declarações de Sérgio Conceição em Braga, na sequência da derrota na final da Taça da Liga.



OS DESTAQUES DO FC PORTO-GIL VICENTE

Foi a demonstração de força que Jorge Nuno Pinto da Costa esperava? Qual é o peso de uma vitória caseira frente a uma equipa que está confortavelmente no meio da tabela classificativa desde campeonato? Ganha dimensão pelas circunstâncias? Naturalmente. Mas três pontos chegam para tapar a enorme ferida aberta no FC Porto? Dificilmente.

Não há memória, pelo menos no passado recente, de um treinador que tenha criticado de forma tão aberta e declarada toda a estrutura do clube. Quanto mais um técnico ainda ao serviço dos dragões. O silêncio profundo que se seguiu é igualmente um sinal dos tempos, uma estratégia que permite inúmeras leituras e reflexões. Parece inevitável que algo mude, a curto ou médio prazo, após a postura assumida por Sérgio Conceição, um técnico comparado por mais que uma vez a José Maria Pedroto, homem que foi banido do clube na época 1968/69, antes de um regresso em glória, com intervenção de um jovem Pinto da Costa.



RECORDE O FILME DO JOGO

Regressando ao jogo. Sérgio Conceição fez quatro alterações no onze, metade das quais por opção. Sem o castigado Otávio e o lesionado Danilo, o treinador abdicou ainda de Diogo Costa e Luís Díaz para apostar num equipa inicial onde surgiram Marchesín, Manafá, Uribe e sobretudo Romário Baró, que não era titular há mais de quatro meses, devido a duas lesões.

Vítor Oliveira cumpriu castigo devido a críticas à arbitragem mas montou a equipa que ficou entregue ao adjunto Mário Nunes. A fórmula era simples: bom preenchimento dos espaços, sobretudo no corredor central, velocidade do trio da frente e apoio dos laterais, sobretudo de Fernando Fonseca. Foi o defesa direito formado no FC Porto, aliás, a cruzar para o 0-1 de Sandro Lima.

A primeira meia-hora foi relativamente desinteressante, com poucos lances de verdadeiro perigo, excetuando um falhanço de Sérgio Oliveira (7m) mas tudo mudou a partir do minuto 37, quando Sandro Lima fugiu pela primeira vez aos centrais portistas e surgiu na área, rematando à figura de Marchesín. Na resposta, Romário Baró serviu para o melhor e o pior de Marega: grande velocidade para chegar à bola, qualidade técnica insuficiente para desviá-la do guarda-redes do Gil Vicente.

O FC Porto não sufocava o adversário e uma sucessão de erros individuais abriu caminho para o choque no Estádio do Dragão: Romário Baró e Uribe não se entenderam, Marcano tentou anular o lance e falhou por completo o corte. Já na área azul e branca, Mbemba olhou para a bola e não para o adversário, perdendo de vista Sandro Lima. Para terminar, Marchesín também não fica isento de responsabilidades. Kraev, Lourency e Fernando Fonseca desenharam um lance simples e eficaz, concluído por Sandro Lima.

Ferido no orgulho e perante o primeiro coro de assobios das bancadas, os dragões responderam de imediato. Iván Marcano foi à área contrária emendar a mão e marcou um golo de belo efeito, em voo, após passe de Matheus Uribe. Em cima do intervalo, o FC Porto anulava a desvantagem, entrando na segunda parte com pouca vontade de ser novamente surpreendido.

Mais clarividente nos processos ofensivos e menos precipitada, a equipa azul e branca completou a reviravolta ao minuto 57, após um lance trabalhado. Romário Baró tocou atrasado para Sérgio Oliveira e o internacional português, já na área, rematou em arco para o poste mais distante.

Sérgio Conceição não perdeu tempo e reorganizou a equipa em 4x3x3. Tirou Manafá e estreou Vítor Ferreira na Liga, recuando Corona para o lado direito da defesa.



O FC Porto passou a ter mais controlo a meio-campo, o jovem médio viu Rodrigão negar-lhe o que seria um golo para recordar (67m) mas o Gil Vicente fez pairar os fantasmas no Dragão pouco depois, quando Lourency surgiu solto ao segundo poste e atirou para fora (72m). A entrada despropositada de João Afonso sobre Uribe, logo depois, valeu-lhe o segundo cartão amarelo e comprometeu definitivamente as aspirações gilistas.