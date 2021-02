*por Sandra Rodrigues

Figura: Abel Ruiz

Foi a figura de destaque de um Braga que ascende na Madeira à segunda posição do campeonato, num jogo onde o resultado podia ser mais avultado não fosse o ‘ferro’ da baliza nacionalista negar por duas ocasiões, o golo ao espanhol, que assinou o segundo dos arsenalistas.

--

Momento, 25: Primeiro erro de Riccardo Piscatelli

Os dois golos do Braga surgiram de dois erros do guarda-redes ‘alvinegro’ que deitou por terra o bom trabalho que a equipa vinha desenvolvendo. Ao minuto 25, deixou cair a bola à mercê de Fransérgio que desbloqueou o marcador. Minutos mais tarde voltou a comprometer no segundo golo bracarense quando tentou cortar de cabeça, permitindo que Abel Ruiz levasse a melhor.

--

Outros destaques:

Rui Correia: Apesar dos dois golos sofridos, o defesa-central foi dos mais consistentes na partida.

Bryan Riascos: Possante e rápido, criou muitos calafrios à defesa arsenalista. Autor do golo de honra do Nacional que motivou o crescimento da equipa no encontro.

--

Al Musrati: Demonstrou muita segurança ao longo do encontro, criando sempre linhas de passe aos companheiros. Grande qualidade de passe e visão de jogo.

Fransérgio: O médio brasileiro voltou a fazer gosto ao pé. Com Al Musrati na sua retaguarda conseguiu avançar no terreno e aparecer em zonas de finalização. Autor do primeiro golo da partida.