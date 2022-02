A FIGURA: Lincoln

Ao seu jeito molengão, parecendo não querer nada com o jogo, Lincoln assinou vários lances de destaque na equipa que viajou desde os Açores. Criou perigo por diversas ocasiões com a sua capacidade técnica nos momentos de decisão, essencialmente com os seus cruzamentos venenosos, como nos lances de bola parada. Jogou, fez jogar e tentou decidir, isto ajudando sempre a manter o equilíbrio da equipa. O papel que desempenhou era para um filme diferente, com mais ação.

O MOMENTO: duas no ferro e uma defesa milagrosa (71’)

No mesmo lance a pedreira quase eclodiu por três ocasiões. Cruzamento da esquerda e na área Vitinha desviou para o ferro. Na ressaca, Yan Couto cabeceou para uma defesa verdadeiramente milagrosa de Marco Pereira em cima da linha de golo e na recarga voltou a atirar ao ferro. Lance perigosíssimo do Sp. Braga.

POSITIVO: 23 crianças ucranianas com rosto de esperança

A entrada das três equipas em campo fez-se acompanhar por 23 crianças de nacionalidade ucraniana que representam o Sp. Braga em diversas equipas , albergando uma t-shirt que tinha a mensagem “Give Peace a Chance”. Uma mensagem a pedir paz na Ucrânia.

OUTROS DESTAQUES

Hidema Morita

O japonês de 26 anos do Santa Clara preencheu o meio campo com uma classe assinalável. Jogou de forma serena, mas sempre assertiva distribuindo o jogo com critério e ao mesmo tempo mantendo o equilíbrio da equipa. Acabou expulso com dois amarelos.

Yan Couto

Foi dos que mais se destacou a nível individual no Sp. Braga, tendo capacidade para provocar desequilíbrios. Fez várias correrias pelo seu flanco e está no lance de maior perigo do encontro ao tentar o golo por duas vezes.

Rafael Ramos

Extremamente regular no lado direito da defesa do Santa Clara, o lateral praticamente não permitiu lances de perigo pelo seu flanco e, com uma enorme capacidade física, ainda se lançou para a frente em velocidade.

Al Musrati

Voltou a ser o pêndulo do Sp. Braga, esta noite um pêndulo ainda mais necessário uma vez que o Sp. Braga não teve o domínio habitual. Fez por manter o equilíbrio da equipa.