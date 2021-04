Mbemba e Tecatito Corona apresentaram fadiga muscular após o empate do FC Porto em Moreira de Cónegos (1-1) e ficaram remetidos a tratamento nesta quarta-feira, a dois dias da receção ao Famalicão (sexta-feira, 21h15).



Sérgio Conceição não sabe se pode contar com os dois jogadores, enquanto Zaidu mantém o regime de treino integrado condicionado.



Mbaye (treino integrado condicionado) é o outro nome no boletim clínico dos dragões.