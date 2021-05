Sérgio Conceição e o FC Porto estão a negociar a continuidade do treinador. As conversas avançaram ao longo da presente semana, o clube está otimista em relação a um desfecho positivo, mas ainda há algumas questões por resolver. Questões importantes.



O Maisfutebol sabe que a vertente financeira não é um desses pontos em aberto ou, pelo menos, não é um ponto prioritário. O nosso jornal sabe, por exemplo, que Sérgio Conceição recebeu recentemente uma oferta para treinar o Al Sadd, do Qatar, e um contrato de 20 milhões para duas temporada: dez milhões por época. Valores líquidos.



Além disso, Sérgio Conceição tem uma estabilidade financeira invejável. A valiosa carreira de futebolista profissional permite-lhe gerir as suas opções com uma independência total em relação a este aspeto. Em 2017, o treinador aceitou treinar o FC Porto a ganhar metade do que auferia em Nantes.



De acordo com o que foi possível apurar, as condições colocadas por Sérgio Conceição em cima da mesa são outras: à frente de tudo está o reforço sério do plantel do FC Porto, não em número mas em qualidade; Sérgio pretende um grupo mais equilibrado em todas as posições, de forma a ser capaz de gerir com mais qualidade a participação em todas as competições.



O treinador acredita que pode repetir, no mínimo, a excelente participação na Liga dos Campeões. Para isso, pede não mais do que uma mão cheia de verdadeiros grandes reforços.



Além disso, o treinador, segundou apurámos, sente que algumas áreas da estrutura portista devem ser melhoradas.



Reforço sério do plantel e melhoria da estrutura profissional do FC Porto: as duas grandes exigências de Sérgio Conceição para continuar a ser o treinador dos dragões.



Depois de ter estado perto do Nápoles, apesar do desmentido feito pelo presidente dos italianos ao nosso jornal, Sérgio está bastante mais perto de acertar a continuidade. Faltam estes detalhes.