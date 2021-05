João Pereira assinou contrato profissional com o Sporting.



«É um sentimento de orgulho e também de muita responsabilidade, é mais um passo na minha carreira como jogador e estou muito satisfeito pelo meu percurso até aqui. Tenho objectivos para continuar nesta casa, quero passar por todos os patamares e, como todos, tenho o sonho de chegar à equipa A», referiu, ao canal do clube.



Em Alcochete desde 2012, defesa central sagrou-se campeão nacional de iniciados em 2019 e atualmente parte da equipa de sub-17.



O Sporting não revelou a duração do contrato do internacional de sub-17 português.