O árbitro Fábio Veríssimo está apto para regressar à competição, depois dos testes positivos de covid-19.

Recorde-se que o juiz teve um primeiro teste positivo no início de abril, foi dado como recuperado um mês depois, mas há uma semana e meia voltou a testar positivo, motivo pelo qual foi afastado do Famalicão-Sp. Braga, para o qual estava nomeado.

Agora o Conselho de Arbitragem informa que o árbitro está apto para dirigir jogos, de acordo com um parecer enviado pelo Direção Geral da Saúde.

«Um agente desportivo, seja ele árbitro, jogador ou membro do staff técnico, que tenha história passada de infeção por SARS-CoV-2, e depois tenha cumprido com os critério de cura estabelecidos pela DGS, fica, a partir de agora, dispensado da repetição dos testes laboratoriais até ao final da presente época desportiva», refere a nota divulgada no site da Federação Portuguesa de Futebol.