O Sporting dá início esta segunda-feira à pré-temporada 2021/22. Ruben Amorim terá à sua disposição 23 jogadores, conforme anunciado pelo clube leonino.



O grupo realizou exames médicos e testes físicos na Academia de Alcochete, antes do primeiro treino da época, agendado para esta tarde.



Eis o grupo de trabalho: Antonio Adán, Luís Maximiano, André Paulo, Diego Callai, Pedro Porro, Vitorino Antunes, Zouhair Feddal, Tiago Ferreira, Gonçalo Inácio, Luís Neto, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Paulinho, Rodrigo Fernandes, Dário Essugo, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, Tiago Tomás, Pedro Marques, Joelson Fernandes e Flávio Nazinho.



Destaque para a presença de vários jovens (o guarda-redes Diego Callai, o defesa Flávio Nazinho, os médios Tiago Ferreira, Rodrigo Fernandes, Dário Essugo e o avançado Joelson Fernandes) e ainda do avançado Pedro Marques, de 23 anos, que regressa após meia época de grande nível no Gil Vicente, com cinco golos em 15 jogos na Liga.



Matheus Reis, que veio do Brasil, está em isolamento. João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves (Portugal), Sebastián Coates (Uruguai) e Gonzalo Plata (Equador) representam as respetivas seleções.