O ex-internacional português Tiago Mendes é o novo treinador do V. Guimarães, sucedendo a Ivo Vieira.

Em comunicado, o emblema minhota informa que o técnico de 39 anos assinou um contrato válido para as próximas duas épocas.

Tiago terminou a carreira em 2017, após sete anos ligado ao Atlético Madrid como jogador, integrando depois a equipa técnica de Diego Simeone, onde esteve uma temporada. Em 2019, transitou para os quadros da seleções jovens de Portugal.

Esta será a primeira experiência de Tiago como treinador principal. Como jogador, fez parte da formação no Sp. Braga, clube no qual se estreou no futebol sénior. Daí rumou ao Benfica, antes de dar o salto para o estrangeiro pela porta do Chelsea: seguiram-se depois Lyon, Juventus e, por fim, o Atlético Madrid, clube em que permaneceu mais anos.

(artigo atualizado)