Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, pede aos seus jogadores para se focarem totalmente no duelo com o Gil Vicente, procurando abstrair-se das demissões no clube e na SAD dos açorianos. O jogo realiza-se neste domingo, às 19h30 locais (mais uma hora no Continente), no Estádio de São Miguel.

«Foi o que pedi ao grupo de trabalho: vamos focar no jogo, vamos falar de futebol, vamos falar de como atacar, de como jogar, de como defender, de como é o Gil Vicente e que dificuldade nos pode provocar. Espero que não afete, porque tenho dito ao grupo e trabalho que temos de fazer a nossa parte, procurar fazer a nossa parte e é isso que temos tentado e é isso que vamos tentar amanhã», disse o técnico.

O treinador do Santa Clara espera que a situação seja totalmente regularizada a breve prazo: «São assuntos que tem de ser ultrapassados e rapidamente alinhados no Santa Clara. Está tudo a acontecer muito rápido e digo isso com toda a sinceridade: está a haver mudanças, há um jogo importante amanhã e nós estamos a perder muita energia a falar de coisas que não devíamos falar nesta altura», assinalou.

A equipa foi eliminada da Liga Conferência e termina um ciclo de 10 jogos durante o mês de agosto. «Há que nos superar, não pode haver cansaço, não pode haver problema externo, não pode haver razões, não nos podemos agarrar a motivos disto ou daquilo. Não pode haver, não deve haver. Há que dar o máximo de nós e trazer toda a energia positiva para o jogo», salientou Daniel Ramos.