O intervalo do jogo entre o FC Porto e o Arouca (leia AQUI a crónica) ficou marcado por uma confusão entre uma das claques dos dragões e os agentes da PSP presentes no local.



A polícia abordou o grupo organizado, explicando que aquele setor agora não está destinado às claques, que têm de estar colocadas no topo oposto. É nesse lugar, onde se encontra por exemplo a claque dos Super Dragões, que ficam os adeptos das claques. É essa a zona abrangida pelo novo e tão contestado Cartão do Adepto.



Depois de vários anos no topo localizado do lado do centro comercial, a nova legislação obrigou o Coletivo a ficar do mesmo lado dos Super. Foi isso que aconteceu já contra o Belenenses. Frente ao Arouca, o grupo voltou ao sítio de sempre, mas foi alertado pela PSP. Os ânimos exalaram-se, embora não tenha passado disso mesmo.