Ewerton rescindiu o contrato que o ligava ao FC Porto e assinou em definitivo pelo Portimonense, clube que representava antes da mudança pouco feliz para o Dragão. O médio brasileiro não chegou a vestir a camisola portista, sendo dispensado durante a pré-temporada, em 2019.



Depois de empréstimos ao Urawa Reds (Japão) e ao próprio Portimonense, o jogador de 28 anos desvincula-se do FC Porto e assina pelo clube algarvio até 2024, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.



Na segunda metade da temporada passada, Ewerton fez 18 jogos pela formação de Portimão na Liga.



«Os dias foram passando, ficar sem treinar foi o mais difícil para mim. Vivi dias difíceis, de angústia, mas que tiveram um fim. Estou muito feliz e aqui estou em casa», disse o médio, na conferência de imprensa de apresentação.



Ewerton nâo sabe explicar o que falhou, então, na mudança para o FC Porto, no verão de 2019. Foi contrato e dispensado ainda na pré-época por Sérgio Conceição: «É difícil responder a isso. Isso têm de perguntar ao pessoal do FC Porto. Fiz o meu melhor nos poucos dias em que estive lá. Infelizmente as coisas não aconteceram mas a vida segue.»