No dia em que cumpre 127 anos, o FC Porto está a revelar os vencedores dos Dragões de Ouro 2020. Os dragões estão a divulgar os nomes dos premiados ao longo do dia, sendo que já foram conhecidos o Atleta do Ano e o Atleta Jovem do Ano.



De resto, Pepe foi distinguido como o Atleta do Ano. O internacional português foi uma das figuras da dobradinha portista na época passada, disputando 37 partidas.



«Tem um sentimento especial, estou muito nervoso, receber o Dragão de Ouro é extremamente gratificante. É o reconhecimento do que dou a cada dia pelo clube e pelos meus companheiros. É um sentimento indiscutível. Ser da família FC Porto, agradeço ao presidente, deu-me oportunidade de voltar ao meu clube, um clube pelo qual tenho muito carinho e pela coragem de me trazer quando outros diziam que era difícil. Alguns diziam-me que era difícil voltar, poderia ter escolhido outra opção, mas quis este desafio. O clube deu-me tudo e queria voltar para poder contribuir no que for preciso tanto dentro como fora de campo. Só tenho de agradecer ao presidente, ao clube, aos meus colegas e ao treinador também. Foi um ano difícil, mas conseguimos ser campeões. Vamos voltar a lutar para, quem sabe, podermos festejar todos juntos novamente», referiu, em declarações aos meios do clube no relvado do Dragão.



Por sua vez, Fábio Vieira, que se estreou na época passada pela equipa principal, venceu o Dragão de Ouro para Atleta Jovem do Ano e admitiu que vai dormir com o troféu.



«Chegar aqui foi difícil. Queria agradecer ao presidente a atribuição do prémio, sonhava que poderia vir a conquistar o Dragão de Ouro e agradecer ao mister Sérgio Conceição por ter apostado em mim. E quero agradecer também aos meus pais. Consegui uma coisa que queria há muito tempo, poder jogar neste estádio. Tem um significado muito especial. Este dragão vai ficar no meu quarto e vou dormir com ele», disse.



Refira-se que Joaquim Faria de Almeida venceu na categoria Dirigente do Ano enquanto a claque do FC Porto, «Super Dragões» conquistou o Dragão de Ouro para Parceiro do Ano.