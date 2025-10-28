Liga: Veríssimo no FC Porto-Sp. Braga, João Pinheiro no V. Guimarães-Benfica
Conheça as nomeações para a décima ronda do campeonato, a começar nesta sexta-feira em Alvalade
Conheça as nomeações para a décima ronda do campeonato, a começar nesta sexta-feira em Alvalade
Fábio Veríssimo vai chefiar a equipa de arbitragem no Dragão, no FC Porto-Sp. Braga de domingo. Antes, João Pinheiro arbitra a visita do Benfica a Guimarães, no sábado, enquanto António Nobre vai estar em Alvalade na sexta-feira, no Sporting-Tondela. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os árbitros nomeados para a décima jornada da Liga.
Consulte todas as nomeações.
Sporting-Alverca (sexta-feira, 20h15)
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Costa
Nacional-Famalicão (sábado, 15h30)
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Sérgio Jesus e Nelson Cunha
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Rio Ave-Estoril (sábado, 18h)
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Vasco Santos
AVAR: André Neto
Casa Pia-E. Amadora (sábado, 18h)
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Márcio Azevedo
V. Guimarães-Benfica (sábado, 20h30)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: José Bessa
VAR: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras
AVS-Tondela (domingo, 15h30)
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Vasco Marques e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Arouca-Moreirense (domingo, 18h)
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e André Botelho
4.º árbitro: Inês Andrada
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
FC Porto-Sp. Braga (domingo, 20h30)
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cláudia Ribeiro