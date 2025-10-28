Fábio Veríssimo vai chefiar a equipa de arbitragem no Dragão, no FC Porto-Sp. Braga de domingo. Antes, João Pinheiro arbitra a visita do Benfica a Guimarães, no sábado, enquanto António Nobre vai estar em Alvalade na sexta-feira, no Sporting-Tondela. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os árbitros nomeados para a décima jornada da Liga.

Consulte todas as nomeações.

Sporting-Alverca (sexta-feira, 20h15)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Costa

Nacional-Famalicão (sábado, 15h30)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Sérgio Jesus e Nelson Cunha

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Rio Ave-Estoril (sábado, 18h)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: André Neto

Casa Pia-E. Amadora (sábado, 18h)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Márcio Azevedo

V. Guimarães-Benfica (sábado, 20h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Eiras

AVS-Tondela (domingo, 15h30)

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Vasco Marques e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Arouca-Moreirense (domingo, 18h)

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e André Botelho

4.º árbitro: Inês Andrada

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

FC Porto-Sp. Braga (domingo, 20h30)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Tiago Martins

AVAR: Cláudia Ribeiro