César Peixoto, treinador do Moreirense, falou à Sport TV depois da derrota por 2-1 em Alvalade:



«Foi fantástico estrear-me num jogo grande. A minha equipa fez um grande jogo. O Sporting está forte, a minha equipa vem de muitas adversidades, vários jogadores meus também tiveram de fora por causa da covid19. Faltou-nos um bocadinho mais de qualidade com bola na segunda parte. O que quero é o Moreirense dos primeiros 20 minutos, com bola e a pressionar alto.»



«Tivemos sempre a capacidade de olhar mais à frente. Vamos fazer um bom campeonato e vamos jogar mais do que jogámos. Tenho de dar os parabéns à estrutura do Moreirense, porque estivemos de fora [com covid] e tivemos de utilizar o zoom e as videochamadas para trabalhar. Fiz três treinos, tive de ficar de fora 12 dias e voltei recentemente. Podíamos ter levado daqui um ponto.»



[sobre a ausência dos treinos devido à infeção por covdi19]



«Foi difícil. Tivemos de inovar. Os treinadores adjuntos que encontrei no clube foram proativos, mesmo não conhecendo bem a minha ideia de jogo. Estivemos sempre muito em contacto, mas não foi fácil e não o desejo a ninguém. Estivemos muito organizados e com bola, no futuro, vamos jogar mais. Quero dar um abraço ao Pedro Nuno que teve uma lesão grave e que seria importante para a nossa ideia de jogo.»



[sobre a morte de Vítor Oliveira]



«Não conheci pessoalmente o mister Vítor Oliveira. Apenas joguei contra ele, foi um homem sempre muito frontal e que conseguiu resultados brilhantes com as suas equipas. Envio os meus pêsames à sua família. Esta semana foi trágica para o futebol. O Maradona, o senhor Reinaldo Teles, agora o Vítor Oliveira, foi muito triste.»