O Benfica perdeu os dois últimos jogos da Liga e está a quatro pontos do líder, Sporting, mas Chiquinho continua a ter crença total na conquista do título.

«Acredito muito nisso. Acho que este ano o título não vai fugir. Tenho a certeza. Acredito muito nisso. Temos uma equipa e uma estrutura e um treinador muito bons. Vai tudo correr bem este ano. Nunca é fácil, mas acredito que é nosso este ano», referiu o médio em conversa com os sócios da Casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins, disponibilizada na plataforma BPlay.

Chiquinho falou também da ausência de público nas bancadas, e assumiu que isso faz falta à equipa, ainda que os jogadores já estejam habituados a esse cenário.

«Sem dúvida que faz falta, mas como já estamos há tanto tempo sem os adeptos, já entramos em campo e estamos concentrados no que é importanter, nas tarefas e na estratégia. Com adeptos parece mais fácil, mesmo quando as coisas não estão a correr bem puxam por nós, parece que as coisas mudam de um momento para o outro. Já nos temos habituado, mas custa um bocado, e esperamos, em breve, festejar juntos», acrescentou o médio.