Os árbitros para a 28.ª jornada: Sérgio Guelho no FC Porto-Famalicão
André Narciso apita Sporting-Santa Clara na sexta-feira, enquanto Hélder Carvalho vai ao Casa Pia-Benfica na segunda-feira
André Narciso apita Sporting-Santa Clara na sexta-feira, enquanto Hélder Carvalho vai ao Casa Pia-Benfica na segunda-feira
O Conselho de Arbitragem divulgou esta quarta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da 28.ª jornada da Liga que arranca na sexta-feira, com três jogos e só fica fechada na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, com a visita do Benfica a Ri Maior para defrontar o Casa Pia.
Assim, já na sexta-feira, André Narciso vai apitar na receção do Sporting ao Santa Clara (20h30), enquanto, no dia seguinte, será Sérgio Guelho a apitar no FC Porto-Famalicão (20h30). O futebol para depois no domingo de Páscoa e, na segunda-feira, será Hélder Carvalho a apitar no Casa Pia-Benfica (20h45).
Confira as equipas completas para os jogos da 28.ª jornada:
Gil Vicente-AVS
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Ribeiro e Rúben Silva
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Bruno Jesus
Vitória-Tondela
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
Sporting-Santa Clara
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Nacional-Estrela
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Rui Madeira
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro
Moreirense-Sp. Braga
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Hugo Coimbra
Rio Ave-Alverca
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Patrícia Carneiro
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Cátia Tavares
FC Porto-Famalicão
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira
4.º árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Arouca-Estoril Praia
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Francisco Pereira e Gonçalo Freire
4.º árbitro: Teresa Oliveira
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Rui Cidade Silva
Casa Pia-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Diogo Pereira