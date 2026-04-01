O Conselho de Arbitragem divulgou esta quarta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da 28.ª jornada da Liga que arranca na sexta-feira, com três jogos e só fica fechada na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, com a visita do Benfica a Ri Maior para defrontar o Casa Pia.

Assim, já na sexta-feira, André Narciso vai apitar na receção do Sporting ao Santa Clara (20h30), enquanto, no dia seguinte, será Sérgio Guelho a apitar no FC Porto-Famalicão (20h30). O futebol para depois no domingo de Páscoa e, na segunda-feira, será Hélder Carvalho a apitar no Casa Pia-Benfica (20h45).

Confira as equipas completas para os jogos da 28.ª jornada:

Gil Vicente-AVS

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Hugo Ribeiro e Rúben Silva

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Bruno Jesus

Vitória-Tondela

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

Sporting-Santa Clara

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e André Botelho

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Nacional-Estrela

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Rui Madeira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro

Moreirense-Sp. Braga

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Coimbra

Rio Ave-Alverca

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: Patrícia Carneiro

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Cátia Tavares

FC Porto-Famalicão

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda



Arouca-Estoril Praia

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Francisco Pereira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Teresa Oliveira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Rui Cidade Silva

Casa Pia-Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Diogo Pereira