O FC Porto iniciou nesta quarta-feira a preparação para o jogo frente ao Vitória de Setúbal, referente à 19.ª jornada do campeonato. Após o triunfo frente ao Gil Vicente (2-1), os dragões realizaram uma sessão de trabalho matinal no Olival.



A equipa portista tem cinco jogadores entregues ao departamento médico: Pepe (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio), Zé Luís (tratamento e ginásio) e Aboubakar (tratamento), que sofreu um derrame articular no joelho direito.



O V. Setúbal-FC Porto realiza-se no sábado (18h00), no Estádio do Bonfim.



VÍDEO: músicas de crianças animaram o treino matinal do FC Porto