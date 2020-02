FIGURA: Kraev

Não acaba em «ov», mas é um talento búlgaro no futebol português. Sucessor de Kostadinov, Balakov ou Iordanov na diáspora do país do leste em terras lusitanas, Kraev é a prova de que ainda vale a pena olhar para o mercado da Bulgária. Muito rápido e agressivo com bola, apareceu sobretudo pela direita e obrigou Helton Leite a duas defesas muito complicadas. Bons pormenores técnicos, intenso e dinâmico, uma peça de inegável valor a crescer em Barcelos.



MOMENTO: Stojiljkovic ao poste, minuto 86

Baliza aberta, bola coladinha à relva e remate ao... poste. Difícil de aceitar num ponta-de-lança profissional.



NEGATIVO: intranquilidade axadrezada com bola

Há muita ansiedade acumulada na equipa do Boavista. As duas perdas consecutivas na primeira fase de construção, a meio do segundo tempo, levaram o Bessa ao desespero. Com razão.



Outros destaques



Sandro Lima

Dez golos na Liga, decisivo no Bessa. Prémio justo para 90 minutos de trabalho, luta e futebol, bom futebol. Um ponta-de-lança interessante.



Helton Leite

Um dos grandes guarda-redes da Liga mora no Bessa. Parou três ou quatro remates perigosíssimos do Gil, sempre com extrema concentração e segurança. Não fosse a grave lesão sofrida na fase final da época anterior e estaria, certamente, já numa equipa a lutar por objetivos superiores. O Boavista tem-lhe feito bem e Helton também tem dado muito ao Boavista.



Carraça

Transporta em cada ação, com e sem bola, a alma axadrezada. Tem um pulmão impressionante, faz todo o corredor direito, contagia colegas e bancadas. É, por estes dias, um elemento fundamental no Boavista. Muitos diziam no passado que não teria qualidade para ser titular. Carraça cresceu, evoluiu, dá garantias a jogar no meio-campo e nas laterais da defesa.



Rúben Fernandes

O algarvio já conquistou Barcelos com a sua discreta concentração e limpeza competitiva. Ganha lances atrás de lances sem recorrer à falta, coordena os colegas do setor e justifica a braçadeira de capitão que transporta no braço esquerdo. Sabe todos os segredos do jogo. Esperto e experiente.



Arthur Henrique

Um lateral esquerdo com excelente técnica individual. Mais afoito no primeiro tempo, mais cauteloso no segundo. Uma boa opção para a posição, apesar de nem sempre ser titular do Gil Vicente.



Soares

Saiu por cima da batalha com Reisinho e Ackah. Mais forte fisicamente, mais simples a jogar também, manteve uma bitola elevada do princípio ao fim. Médio muito experimentado nas nossas ligas, sabedor da sua função. Um carregador de piano que também sabe tocar algumas melodias. As mais básicas.



João Afonso

Um destaque simbólico. Que recupere rapidamente do susto apanhado no final da partida. Chocou com Mateus, perdeu os sentidos e saiu de ambulância para o hospital.