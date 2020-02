João Afonso, futebolista do Gil Vicente, está nesta altura a ser observado no Hospital de Santo António, no Porto.



O futebolista perdeu os sentidos no relvado do Bessa, depois de um choque com Mateus, e teve de ser transportado de ambulância até à unidade hospitalar.



O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, disse aos jornalistas que a situação «não é preocupante», apesar do susto.



«Ele foi fazer exames ao hospital e só amanhã deveremos saber mais alguma coisa.»



João Afonso sofreu uma forte pancada na cabeça e desmaiou mesmo no final da partida. Saiu de maca e com o colar cervical aplicado. De acordo com o que soubemos, o médio fará exames complementares do foro neurológico, a fim de dissipar qualquer problema relacionado com a violência do embate em Mateus e, posteriormente, no solo.



Os responsáveis gilistas ainda não sabem se João Afonso terá de ficar internado um ou mais dias no Santo António.