Krasimir Balakov celebra 54 anos e o Sporting deu os parabéns ao antigo jogador leonino.

O búlgaro foi uma das figuras marcantes do clube nos anos 90 e, neste dia em que Balakov comemora mais um aniversário, os leões recordaram um dos grandes momentos do antigo camisola 10: um golo ao Benfica, no dérbi de Lisboa, com Balakov a fazer um chapéu de Michel Preudhomme.