Simão Sabrosa confirmou esta segunda-feira, no decorrer do programa da Sport TV, «Titulares», que vai regressar ao Benfica já na próxima época, à partida para assumir o departamento da formação do clube.

«Vai ao encontro que respondi há um mês. As conversações estão bem encaminhadas e vamos ver o que vai acontecer. Tudo indica que será para a formação», destacou o antigo capitão do Benfica, em alusão no decorrer do programa em que, com Ricardo e Chaínho, se analisou a prestação da Seleção Nacional e em que, a propósito da seleção de sub-21, também se falou na formação.

O antigo internacional, que despediu-se dos relvados em 2015/16, equaciona agora um regresso ao Benfica para trabalhar com um setor do clube que diz adorar. «A formação é o mais importante. É fazer com que os jogadores saiam bem estruturados e que tenham referências. Hoje têm as melhores condições, têm algo que nós não tínhamos. Mantemos o mesmo sonho, o de chegar longe. Sempre adorei a formação, sempre tive escolas de futebol. Acho que a formação é o pilar e base de podermos conseguir um grande profissional de futebol», comentou.

Simão destaca ainda a importância de passar valores de antigos jogadores e referências do clube aos jogadores mais jovens. «Nesse sentido também está ser preparado também. Elas [referências] são importantes. Na formação sabem quem é o Rui Costa como vice-presidente ou diretor-desportivo. No Sporting, o Hugo Viana é diretor-desportivo mas se calhar não sabem quem foi como jogador. Olhando para o FC Porto, há o Vítor Baía. Acho que isso não pode ser esquecido. Têm de ser lembrados e serem tidos como exemplos», referiu ainda.