Nesta sexta-feira, o plantel principal do Sporting vai realizar um treino noturno no Estádio de Alvalade, a partir das 21h00, para intensificar a preparação para o regresso da Liga. A equipa de Rúben Amorim joga em Guimarães frente ao Vitória, às 21h15, a 4 de junho.



De resto, os primeiros classificados da Liga têm dado passos em frente no planeamento. O líder do FC Porto regressa ao trabalho no Olival, a partir das 17h00, depois de um dia de folga, já sabendo que o jogo com o Famalicão será mesmo no Estádio Municipal 22 de Junho e não em Barcelos, como chegou a ser avançado.



Ainda no FC Porto, José Fernando Rio apresenta nesta sexta-feira sua lista de candidatura à presidência do clube, a partir das 18h00. Jorge Nuno Pinto da Costa e Nuno Lobo já o fizeram anteriormente.



O Benfica iniciou na quinta-feira à noite uma semana de estágio no Seixal, onde vai ficar até ao jogo com o Tondela. Quanto ao Sp. Braga, continua em isolamento num hotel da cidade, onde os jogadores passam a ter a companhia de fotografias das famíias.



Lá por fora, o futebol alemão continua a ser o principal foco de atenção dos adeptos e há mais um encontro para acompanhar nesta sexta-feira: Freiburgo-Bayer Leverkusen, 19:30 (Eleven Sports 1).



Por fim, e não menos importante, o programa Maisfutebol está de volta à TVI24. Não perca, hoje à noite.