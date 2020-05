O voo do Santa Clara para Portugal continental foi adiado esta sexta-feira devido a uma avaria no avião. Um pássaro entrou no motor e impediu a descolagem da aeronave.

Segundo revelou fonte do clube à Lusa, a equipa açoriana tem agora viagem agendada para as 23h45 (hora local), com chegada prevista a Lisboa às 2h45.

Recorde-se que o Santa Clara vai disputar os jogos que restam da Liga na condição de visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras.