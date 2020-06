Um ano, cinco meses e 22 dias depois de assumir, então provisoriamente, o comando da equipa principal do Benfica, Bruno Lage saiu esta segundafeira da pior forma: com uma derrota na Madeira, duas derrotas nos dois últimos jogos, e a hipoteca quase completa da formação encarnada voltar a conquistar o título de campeão.

Dois jogos em casa com o Santa Clara são, aliás, o paradigma da passagem de Bruno Lage pelo clube: do 4-1, a 18 de maio de 2019, que valeu a conquista do título num Estádio da Luz Luz em festa, ao 3-4, de 23 de junho de 2020, num adeus ao título com um estádio vazio e silencioso.

Para a história fica, por isso, um balanço global de dois títulos: a Liga da época passada e a Supertaça do início desta temporada, com uma goleada (5-0) ao Sporting, no Algarve. Para a lenda ficam também o 10-0 ao Nacional, o 2-1 no Dragão e a sequência de 18 vitórias, mais um empate (2-2 na receção ao Belenenses), em 19 jogos.

No campeonato, Bruno Lage também fez história com 85 pontos nos primeiros 30 jogos, algo que nenhum treinador conseguira, e 18 vitórias seguidas fora, numa série iniciada na época passada e que prosseguiu na presente, terminando no Dragão, com um desaire por 3-2, jogo da 20ª jornada da Liga.

Esse encontro, a 8 de fevereiro de 2020, marca a viragem no trajeto de Bruno Lage no Benfica: apenas duas vitórias nos 13 encontros que se seguiram, sendo que pelo meio a equipa somou cinco jogos seguidos sem vencer na Luz, três antes e dois após a paragem devido ao covid-19: algo que só não é inédito devido ao Regional de Lisboa de 1930/31.

Nascido em Setúbal, a 12 de maio de 1976 (44 anos), Bruno Lage chegou da equipa B, ele que, no Benfica, já tinha passado por quase todos os escalões inferiores, antes da experiência nos Emirados Árabes Unidos e Inglaterra. Acabou por sair depois de somar 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (181 golos marcados e 76 sofridos).

Época 2019/20 Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Classificação Liga dos Campeões 6 2 1 3 10-11 Eliminado na fase de Grupos Liga Europa 2 0 1 1 4-5 Eliminado nos 16avos de final Liga 29 20 4 5 59-29 Segundo classificado Taça de Portugal 6 5 1 0 15-7 Está na final Supertaça 1 1 0 0 5-0 Vencedor Taça da Liga 3 0 3 0 3-3 Eliminado na fase de grupos TOTAL 47 28 10 9 96-49

Época 2018/19 Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Classificação Liga Europa 6 3 1 2 9-6 Eliminado nos quartos de final Liga 19 18 1 0 72-16 Campeão Taça de Portugal 3 2 0 1 3-2 Eliminado nas meias-finais Taça da Liga 1 0 0 1 1-3 Eliminado nas meias-finais TOTAL 29 23 2 4 85-27