Moreirense e Gil Vicente empataram este sábado, sem golos, num jogo de pré-temporada realizado no Estádio de Vila Chã, no concelho de Esposende.

A equipa de Moreira de Cónegos alinhou com Pasinato na baliza, D'Alberto, Ferraresi, Rosic e Pedro Amador na defesa, Ibrahima, Alex Soares e Filipe Soares no meio-campo e Lucas Rodrigues, Yan e Fábio Abreu no ataque.

O clube de Barcelos não divulgou o onze que iniciou a partida.

O Moreirense termina este sábado o estágio de pré-temporada, em Ofir e disputa o próximo jogo de preparação na quarta-feira, frente ao Santa Clara, em Vila Meã, onde decorre o estágio dos açorianos.

Já a formação de Barcelos começa no domingo um estágio que se vai prolongar até 5 de setembro, em Melgaço, e disputa o próximo encontro particular também na quarta-feira, frente ao Leixões, da II Liga.