O Benfica tem três propostas em cima da mesa por Carlos Vinícius, todas por empréstimo. Eintracht Frankfurt, Zenit e PSV são os clubes que estão este momento em negociação com os encarnados. A informação foi revelada pela TVI e confirmada pelo Maisfutebol.

Internamente, a oferta do PSV é aquela que mais agrada, mas a decisão sobre o futuro do avançado brasileiro ainda depende de alguns detalhes. As próximas horas vão ser decisivas para definir a saída do jogador.

Emprestado ao Tottenham na época passada, o goleador de 26 anos regressou em agosto, mas ciente que estaria logo em seguida na lista de negociáveis na Luz. Por isso, fez apenas um jogo oficial no arranque da temporada (participou em seis minutos frente ao Arouca, na Liga).

«Carlos Vinícius é dos poucos que tem mercado, se tiver de ser ele o sacrificado, visto que é quase o único com clubes atrás, vai ser ele um dos a sair», admitiu Jorge Jesus, este domingo, depois da vitória das águias por 2-1 diante do Tondela.

Avaliado em aproximadamente 20 milhões de euros, Carlos Vinicius tem contrato com o Benfica até junho de 2024. A cláusula de rescisão está fixada em 100 milhões de euros.