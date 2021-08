A FIGURA: Rui Costa

Num jogo que não primou pela nota artística, não é fácil escolher uma individualidade. Rui Costa foi o elemento mais ativo do Santa Clara. Não só fez o golo da vitória, como causou várias dificuldades à defesa do Gil Vicente. Num jogo muito batalhado, Rui Costa lutou até ao fim, saindo aos 75 minutos completamente esgotado.

O MOMENTO: o golo para a tranquilidade no meio do turbilhão interno, minuto 12

A partir do golo de Rui Costa aos 12 minutos o jogo mudou de figura. O Santa Clara ficou muito mais confortável, numa partida marcada pela escassez de oportunidades de golo de parte a parte. O golo na fase inicial foi decisivo para tranquilizar a equipa que entrou para o jogo com a necessidade de pontuar e no meio de um turbilhão interno.

OUTROS DESTAQUES

Fujimoto

Foi o melhor elemento do Gil Vicente, o único que conseguiu, praticamente sozinho, criar lances de perigo junto da baliza de Marco. Saiu cedo no encontro, numa decisão pouco compreensível da parte de Ricardo Soares.

Villanueva

O Gil Vicente não dispôs de grandes lances perigosos, mas teve várias iniciativas junto da baliza contrária. Essas iniciativas foram quase todas barradas por Villanueva, que foi imperial na defesa açoriana.