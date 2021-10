O Sporting confirmou esta sexta-feira a renovação de contrato de Pedro Gonçalves até 2026, como o Maisfutebol avançou.



Pedro Gonçalves acrescentou um ano à ligação atual. Para além disso, a cláusula de rescisão deve subir para os 80 milhões de euros e o ordenado deve também ser substancialmente aumentado.



O Sporting fechou assim um dossier que já está a ser trabalhado desde o verão e que a SAD leonina considerava prioritário para segurar o melhor marcador da última época e um jogador fundamental para Ruben Amorim.



«A renovação é uma espécie de confiança extra que o Clube me dá, mas significa também que tenho de dar ainda mais e de continuar a orgulhar o Sporting, os adeptos e a minha família», disse Pedro Gonçalves.



O internacional português evita fixar uma meta de golos: «Não me fixo no número de golos nem de assistências. Gosto é de jogar e de dar tudo em campo e espero que essa seja a minha imagem de marca.»«



“O meu objectivo é trabalhar todos os dias para a equipa e para o treinador e fazer uma época igual ou melhor do que no ano passado», concluiu o jogador de 23 anos.

