FIGURA: Denis (Gil Vicente)

Segurou com as duas mãos o triunfo do Gil Vicente. O guarda-redes brasileiro teve uma primeira parte sossegada, mas no segundo tempo foi chamado a intervir por várias vezes e esteve sempre seguro. Filipe Augusto obrigou-o a fazer a defesa do jogo, numa estirada espetacular impediu com uma palmada o golo vilacondense.

MOMENTO DO JOGO: Homenagem a Vítor Oliveira

O primeiro apito que se ouviu em campo de Luís Godinho foi antes do jogo e marcava o início de um minuto de silêncio pelo falecimento de Vítor Oliveira, um dos treinadores mais carismáticos do futebol português. Antes, os dois capitães de equipa, Rúben Fernandes e Filipe Augusto, colocaram uma coroa de flores e uma camisola dos dois emblemas no centro do relvado. Momento emocionante e sentido.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Mineiro (Gil Vicente): Reparte com Denis o lugar de melhor do jogo. Neste encontro, Lucas Mineiro parecia omnipresente: estava em todo o lado e todas as ações eram bem feitas. O médio é bom com pés e no jogo aéreo, sendo fundamental para as manobras defensivas e ofensivas da equipa.

Costinha (Rio Ave): O defesa direito, de apenas 20 anos, exibiu-se e bom plano, nunca virando a cara à luta nem se escondeu do jogo. Abafou por completo Samuel Lino, primeiro, e Leáuty, depois. Boa aposta de Mário Silva.