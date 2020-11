O Portimonense só tem quatro pontos em sete jogos e sabe que está obrigado a vencer o Nacional da Madeira no Algarve. Paulo Sérgio diz mesmo que o jogo é «fundamental».



«É fundamental somar três pontos neste fim de semana. É com essa atitude e mentalidade que temos preparado toda a semana, à procura de sermos mais competentes e somar uma vitória. É aquilo que desejamos», afirmou o treinador do Portimonense, na antevisão ao jogo de domingo.



Paulo Sérgio, ainda assim, está agradado com a qualidade global do jogo do Portimonense. «Se somarmos o que têm sido ‘performances' e o que têm sido pontos, o pecúlio é manifestamente inferior àquilo que já merecíamos. Temos pecado pontualmente em situações que nos colocaram neste lugar, mas, tudo somado, é óbvio que o quadro não é positivo, e não estamos satisfeitos com isso.»



O treinador pediu à equipa para ser «mais adulta» e assume que as «lacunas» detetadas na pré-época só serão colmatadas em janeiro.



O Portimonense-Nacional realiza-se às 15 horas de domingo.