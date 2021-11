João Henriques está de saída do Moreirense, confirmou o Maisfutebol.



As duas partes estão neste momento a negociar a rescisão de contrato. O processo deverá ficar concluído até terça-feira.



Depois de ter saído do Vitória a meio da época anterior, o técnico de 49 anos deixa os cónegos com apenas três triunfos (um na Liga) em 15 encontros. O Moreirense empatou com o Gil Vicente na abertura da 12.ª jornada e caiu para o 16.º lugar, posição de play-off.



João Henriques chegou à Liga pela porta do Santa Clara e fez um excelente trabalho nos Açores. No entanto, as experiências no Minho, quer no Vitória, quer no Moreirense, não correram de feição e acabaram em saídas prematuras.