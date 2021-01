A FIGURA: Vincent Thill

O melhor de uma equipa perdida na primeira parte, o médio luxemburguês foi subindo de rendimento até ao momento em que assistiu Bryan Róchez - outra grande exibição - para o golo do empate. Com a equipa a revelar muitas dificuldades no primeiro tempo, Thill ainda foi um dos jogadores que, a espaços, revelava intenções de mudar o rumo dos acontecimentos, embora sem conseguir afirmar-se. Foi progredindo e deu um sinal claro num remate colocado durante os minutos de compensação da primeira parte.

O MOMENTO: 53 minutos

Depois de uma má primeira parte, o Nacional começou a mostrar-se nos descontos dos primeiros 45 minutos, uma montra para o que seriam os primeiros 15 minutos do segundo tempo. A boa entrada valeu um golo, logo aos 53 minutos, para empatar o jogo e servir de tónico para a cambalhota que se seguiria.

OUTROS DESTAQUES:

Kenji Gorré: O avançado alvinegro foi um dos mais inconformados no primeiro tempo e um dos que conseguiu, de quando em vez, rasgar o jogo com investidas rápidas de contra-ataque. Com a melhoria global da equipa, também ele foi ganhando confiança e conduziu uma boa jogada para assistir Francisco Ramos no golo que confirmou a cambalhota.

Rúben Vinagre: O lateral esquerdo cedido pelo Wolverhampton deu profundidade ao corredor e arrancou alguns bons cruzamentos, um dos quais obrigou Piscitelli a uma grande intervenção, já na segunda parte.