A FIGURA: João Pedro

Sem pensar duas vezes, recebeu um passe de Jhon Murillo e rematou de forma potente para o fundo das redes de Rafael Defendi. Um golo que deu segurança ao Tondela para encarar a segunda parte de outra maneira.

O MOMENTO: corte in extremis de Enzo Martínez (minuto 83)

Numa altura em que o Tondela vencia apenas por 1-0, o corte de Enzo Martínez valeu ouro. O defesa beirão cortou, praticamente, em cima da linha de fundo da baliza de Niasse, um golo que parecia cantado.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Tavares

O jovem jogador foi um dos que mais mexeu no jogo do Farense. Através do flanco direito, ajudou na defesa e no ataque, sendo um dos intervenientes das principais jogadas dos algarvios.

Ryan Gauld

O capitão do Farense nunca se contentou com o resultado e puxou sempre a equipa para a frente de ataque, em busca de pontos.

Enzo Martinez

Mais uma vez o central do Tondela mostrou ser um pilar na última linha da defesa beirã. Muito seguro a defender, foi interveniente em alguns lances de contra-ataque dos beirões, ao lançar os avançados com excelentes passes a rasgar. Destaque para a intervenção do defesa, aos 83 minutos, a negar um golo ao Farense, mesmo em cima da linha de golo.

Niasse

Mostrou segurança entre os postes e ajudou a equipa a segurar a vantagem. Destaque para a defesa que fez na primeira parte, depois do remate do Ryan Gauld, que acabou quase por valer um golo.

Rafael Barbosa

Pako Ayestaran tirou um coelho da cartola com a substituição do extremo. Apesar de já ter entrado nos minutos finais do encontro, Rafael Barbosa teve tempo para fazer o gosto ao pé ainda antes do apito final.