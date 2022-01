O Tondela regressou às vitórias este domingo com uma reviravolta no Algarve diante do Portimonense (2-1), num jogo tenso, com duas equipas com muitas alterações nos respetivos onzes. A equipa de Paulo Sérgio até marcou primeiro, com um grande golo de Iván Angulo, mas a formação de Pako Ayestarán reagiu depois do adversário ficar reduzido a dez e reclamou três importantes pontos com golos de Undabarrena e Boselli nos últimos dez minutos.

Um jogo que começou com uma verdadeira incógnita, com os dois treinadores a revolucionarem os respetivos onzes. O Portimonense, além dos jogadores que perdeu no mercado, como Fali Candé ou Aylton Boa Morte, entrou em campo sem vários dos habituais titulares, como Samuel Portugal, Lucas Possignolo, Lucas Fernandes, Carlinhos ou Pedro Sá.

Ausências que Paulo Sérgio, que já tinha falhado a conferência de antevisão do jogo, irá, com certeza, explicar no final do jogo. Os algarvios entraram em campo com muitos jogadores pouco utilizados, como Henrique Jocú ou Filipe Relvas, e outros adaptados, como foi o caso de Willyan que jogou como central. Além disso, o Portimonense contou com um banco limitado, reduzido a seis jogadores, sem guarda-redes suplente e só com jogadores do meio-campo para a frente.

No lado do Tondela, Pako Ayestarán também optou muitas alterações, depois do desaire, em casa, diante do Vizela (2-3), promovendo os regressos de Eduardo Quaresma e Rafael Barbosa, além da estreia do extremo Javier Avilés que chegou por empréstimo do Leganés.

Entrou melhor o Tondela, com mais posse de bola e a atacar bem a profundidade, com Udabarrena a rematar fortíssimo a rasar o poste logo a abrir o jogo. Os algarvios demoraram a entrar no jogo, mas acabaram pôr o adversário em sentido com duas arrancadas de Ewerton, com o brasileiro a visar a baliza de Trigueira com dois remates fortes à entrada da área. Logo a seguir, Nakajima marcou mesmo, mas estava claramente adiantado. Aos poucos, os algarvios foram crescendo no jogo e o golo voltou a estar à vista em mais uma iniciativa do irrequieto japonês que arrancou pela direita e cruzou com perigo para o primeiro poste, com Anderson a chegar atrasado, por centímetros, para o desvio.

Nesta altura, o Portimonense já estava por cima do jogo e a vantagem chegou logo a seguir, num lance individual de Iván Angulo. Combinação rápida do colombiano com Anderson, para depois partir tudo, num drible com os dois pés, antes de recorrer ao esquerdo, para disparar cruzado, ao angulo, sem hipóteses para Trigueira. Estava aberto o marcador e o Tondela parecia cada vez mais longe da boa imagem que deixou nos instantes iniciais do jogo. Até ao intervalo, os visitantes só conseguiram reagir no último minuto com uma bomba de Salvador Agra que proporcionou a Nakamura a defesa da tarde.

Filipe Relvas expulso com vermelho direto

A segunda parte começou como acabou a primeira, com mais um remate de Salvador, desta vez na marcação de um livre, para mais uma grande defesa de Nakamura. Os dois emblemas tentarem impor os respetivos jogos e o ambiente aqueceu, com João Gonçalves a ir sucessivamente ao bolso para procurar manter o controlo do jogo, mas uma entrada de imprudente de Filipe Relvas resultou num vermelho direto e mudou definitivamente o jogo. Paulo Sérgio, sem defesas no banco, desviou Moufi para o lado de Willyan, no eixo defensivo, ficando Angulo a fechar o corredor direito.

Pako Ayesterán, por seu lado, procurou tirar desde logo dividendos da vantagem numérica, lançando Boselli para a frente. Faltavam ainda trinta minutos para o final e o jogo prosseguiu tenso, com o Tondela a procurar carregar por todos os lados e o Portimonense a fechar todos os caminhos para a baliza de Nakamura e a espreitar, a espaços, transições rápidas, com Nakajima, Ewerton e também Fabrício.

Foi Undabarrena quem conseguiu furar o bloqueio algarvio com uma bomba fora da área que sofreu um desvio nas pernas de Moufi e traiu Nakamura. Estava feito o empate. O Portimonense começava a acusar o desgaste, com uma defesa sem defesas a ficar sem pernas para acompanhar as persistentes investidas do adversário e a reviravolta a acabou por chegar, aos 88 minutos, de forma natural. Combinação de Salvador Agra com Neto Broges sobre a esquerda, com o português a cruzar para a cabeçada de Boselli.

O Portimonense ainda encontrou espaço para voltar a encher os pulmões e chegou a ameaçar o empate, por duas vezes, já em tempo de compensação, mas é o Tondela que leva os três pontos para casa e dá um salto significativo na classificação. O Portimonense de Paulo Sérgio, apesar do oitavo lugar, continua em queda, sem conseguir vencer em 2022, somando dois empates e quatro derrotas.