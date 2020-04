O Sporting emitiu um comunicado sobre o regresso oficial da Liga, anunciado nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro António Costa. O clube leonino anuncia que irá à competição a 1 de junho, com a realização dos restantes jogos do campeonato à porta fechada.



«Esta decisão, que tem como propósito salvaguardar a saúde pública, obrigará atletas e Sócios, a uma vivência diferente do futebol durante este período e trará várias consequências, directas e indirectas, para o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal informa ainda que, no final da época, irá disponibilizar aos Sócios, mecanismos de compensação pelos jogos que não foram usufruídos», explica o Sporting