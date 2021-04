O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso de Sérgio Conceição, confirmando o castigo de 21 dias aplicados após a expulsão no final do jogo com o Moreirense.

«Decide-se julgar improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida», lê-se na nota emitida pelo organismo responsável.

Confirma-se assim que o técnico vai falhar o clássico com o Benfica, agendado para 6 de maio, e todos os jogos até à última jornada, devendo voltar apenas na derradeira ronda do campeonato, em casa com o Belenenses, tal como o Maisfutebol informou em tempo oportuno.

Sérgio Conceição, recorde-se, foi expulso após o apito final do árbitro, por palavras dirigidas ao juiz Hugo Miguel, tendo de acordo com o mapa de castigos entrado «no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem» com as seguintes palavras: «És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato».

«Após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: 'És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c..., és um ladrão, estás sempre a f...-nos'», acrescenta o relatório do árbitro, segundo se pode ler no mapa de castigos publicado no início da semana.

