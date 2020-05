O plantel do Sp. Braga realizou um treino de conjunto no Estádio Municipal de Braga, na noite deste sábado.

Os «arsenalistas» até utilizaram duas das versões dos equipamentos de jogo para este ensaio-geral para o regresso da Liga. A equipa agora treinada por Custódio volta à competição na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, frente ao Santa Clara, na Cidade do Futebol.

Depois do treino de conjunto deste sábado o grupo de trabalho (jogadores, treinadores e elementos do staff) tiveram dispensa do programa de confinamento que têm cumprido.

Todos estes elementos mudaram-se para um hotel da cidade a 15 de maio, mas agora voltam a casa nos próximos três dias.

«Tal como anunciado aquando da decisão de reunir o grupo de trabalho numa unidade hoteleira, a evolução positiva do surto de covid-19 no País e em particular na região e na cidade de Braga poderiam permitir um alívio nas medidas definidas pelo grupo, possibilidade que agora se concretiza em função dos bons indicadores registados», justifica o clube.

O plantel goza folga neste domingo, mas volta aos treinos na segunda-feira. O regresso ao hotel é que está marcado apenas para terça-feira, três dias antes do duelo com o Santa Clara.