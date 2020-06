FIGURA: Bruno Tabata (Portimonense)

Jogo quase perfeito do avançado brasileiro. Bruno Tabata esteve em todos os lances de perigo dos algarvios. Foi o primeiro a criar perigo, fez a assistência para o tento de Vaz Té e só ficou mesmo a faltar o golo. Dono de um pé esquerdo fantástico, nenhum famalicense conseguiu parar o jogador algarvio. Foi o principal obreiro deste triunfo.

MOMENTO DO JOGO: Perdida de baliza aberta

O Portimonense dominou todo o primeiro tempo, mas falhou no capítulo da finalização. Em cima do descanso, o exemplo mais flagrante do desperdício algarvio. Junior Tavares entrou na área pela direita e entregou rasteiro para o segundo poste onde Aylton Boa Morte estava completamente solto. O avançado, com a baliza escancarada, rematou ao lado. O golo teria deixado a equipa com uma vantagem mais confortável.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Vaz Té (Portimonense): Uma oportunidade. Um remate. Um golo. Uma vitória. Três pontos. Não se pode pedir mais a um ponta de lança. Ricardo Vaz Té fez o mais difícil e deu o triunfo ao Portimonense.

Gonda (Portimonense): Com duas excelentes intervenções, agarrou com as duas mãos os três pontos e levou-os para o Algarve. Primeiro, foi bravo ao fazer a mancha a Pedro Gonçalves, que seguia isolado. Depois, com uma grande estirada, defendeu para a trave o remate de Diogo Gonçalves. Boa exibição do nipónico Gonda.

Pedro Gonçalves (Famalicão): Foi o único que remou contra a maré e o único que esteve ao nível do habitual. Por duas vezes, Pedro Gonçalves esteve perto de chegar ao golo e só o inspirado Gonda o impediu.