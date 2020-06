O Benfica enviou esta terça-feira um comunicado para a CMVM a anunciar que está em negociações para chegar a um princípio de acordo com Bruno Lage para rescindir contrato. O que significa que as reuniões desta manhã ainda não permitiram chegar a um entendimento, depois do próprio treinador ter, segundo Luís Filipe Vieira, colocado o lugar à disposição.

Leia o comunicado na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que está a negociar um princípio de acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 30 de junho de 2020»