O futebolista português André Castro é reforço do Sporting de Braga para as próximas duas temporadas, confirmou esta quinta-feira o emblema minhoto, que tem Carlos Carvalhal como novo treinador.

Castro, de 32 anos, regressa a Portugal sete anos depois de ter saído do FC Porto para a Turquia, país no qual representou Kasimpasa e Goztepe.

Com grande parte da formação feita no FC Porto, percurso que passou inicialmente pelas camadas jovens do Gondomar, Castro subiu a sénior nos dragões e passou ainda pelo Olhanense e pelos espanhóis do Sporting Gijón.

No currículo, Castro conta com três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, uma II Liga, uma Supertaça e uma Liga Europa.

É o terceiro reforço oficializado pelos bracarenses, depois de Iuri Medeiros (por empréstimo do Nuremberga) e Zé Carlos (ex-Leixões).