O Boavista anunciou nesta quinta-feira a contratação de Vasco Seabra, treinador que assina um contrato válido por duas épocas com o clube axadrezado.



O sucessor de Daniel Ramos tem 36 anos e orientou o Mafra na época passada.



Como treinador principal, Vasco Seabra treinou o Lixa, o Paços de Ferreira, o Famalicão e os sub-23 do Estoril, antes da temporada no Mafra, que estava na 4.ª posição da II Liga antes da paragem, para além de ter atingido os oitavos de final da Taça de Portugal.



A 6 de maio, o Maisfutebol adiantou que o técnico estava em negociações com o Boavista para suceder a Daniel Ramos.