Bruno Alves oficializou esta sexta-feira a rescisão amigável com o Famalicão depois de ter assinado um vínculo para as próximas duas temporadas.

«Venho por este meio comunicar rescisão amigável com o Famalicão. Aproveito para desejar sucesso e que atinjam os seus objetivos. A partir deste momento sou um jogador livre», escreveu o central, de 39 anos, na sua conta pessoal da rede social Instagram.

Bruno Alves, que tinha terminado contrato com os italianos do Parma no final da época passada, assinou no início do mês um contrato de duas épocas com o Famalicão.

Na passada semana, o técnico Ivo Vieira tinha adiantado, em conferência de imprensa, que Bruno Alves deixou o clube por decisão pessoal e que o assunto estava «ultrapassado e encerrado», garantindo, no entanto, que «não se passou nada».