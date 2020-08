Neste segundo teste no Algarve, Rúben Amorim colocou de início o espanhol Ádan na baliza e os dez jogadores que tinham entrado aos 70 minutos do jogo com o Portimonense: uma equipa mais jovem mas que, tal como na sexta-feira, transmitiu boa dinâmica ofensiva e dois golos na primeira parte.

Na frente houve qualidade, com as constantes trocas de posição do trio mais avançado a baralhar as marcações do Belenenses e colocando muita pressão, obrigando o adversário a errar, para disso depois tirar proveito. Foi o que aconteceu no primeiro golo, com uma perda de bola do Belenenses na fase inicial de construção, com Jovane a lançar Tiago Tomás, que rematou para defesa de Moreira, com recuperação de bola do jovem avançado, para depois colocar atrasado em Pedro Gonçalves, que encostou.

No segundo golo o leão gozou de espaço na progressão de Jovane, que galgou meio campo lançado por Pedro Mendes em profundidade, para solicitar o encosto de Tiago Tomás para a baliza deserta. Com dois desacertos alheios o Sporting construiu uma boa vantagem, mas os jovens leões também souberam provocá-los...

Como já foi descrito, a defender o Belenenses foi um desastre. A equipa de Petit esteve bem melhor a atacar, mas a finalização não foi a melhor. No início Robinho entrou na área pela direita e pressionado por Gonçalo Inácio atirou ao poste direito da baliza de Ádan e ainda antes do Sporting inaugurar o marcador, Silvestre Varela, solto na área, atirou ao lado, com o mesmo jogador a cabecear para grande defesa de Ádan na jogada anterior ao segundo golo leonino.

Tal como em Portimão, aos 70 minutos Rúben Amorim fez entrar outra equipa - ao intervalo, Ádan cedera o lugar a Maximiano - e não demorou muito tempo para Sporar ampliar a vantagem, numa altura em que o jogo estava equilibrado e sem situações complicadas para as duas balizas. E, tal como no segundo golo, Sporar aproveitou mais um erro defensivo do Belenenses, aproveitando um passe em profundidade... de Maximiano para isolar-se e finalizar.

Petit também mudou a equipa e até final o jogo partiu-se e sucederam-se boas oportunidades para mexer o marcador. Gonçalo Agrelos foi o único que aproveitou uma delas para reduzir a diferença, encostando junto ao poste direito um cruzamento do lado contrário, que desviou em Neto, antes de entrar.

Sporar acertou depois no poste direito da baliza do Belenenses, depois de Samir não intercetar a bola e nos descontos Nuno Santos atirou por cima.

O Sporting foi nitidamente superior perante um Belenenses muito fraco a defender, com muitos erros, que resultaram em golos. Com dinâmica e pressão os leões marcaram posição.