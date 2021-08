O Santa Clara anuncia esta segunda-feira o empréstimo do avançado Gustavo Viera, de 20 anos, ao CA Fénix do Uruguai até ao final da temporada.

«A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o CA Fénix do Uruguai para a cedência do passe, a título temporário, do atleta Gustavo Daniel Viera Moreira até final da temporada», lê-se no comunicado do Santa Clara.



Gustavo Viera chegou na época passada ao clube mas fez apenas um jogo pelo Santa Clara.