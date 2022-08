A Liga Portugal divulgou nesta terça-feira o calendário completo da 6.ª à 11.ª jornadas do campeonato nacional. Entre os encontros agendados, natural destaque para o clássico entre FC Porto e Benfica, agendado para 21 de outubro (20h15), uma sexta-feira, no Estádio do Dragão.



Nota ainda para o FC Porto-Sp. Braga, encontro da 8.ª jornada, marcado para 30 de setembro (21h15), igualmente uma sexta-feira.

Confira o calendário completo:

Jornada 6

Sexta-feira, 9 de setembro

Vitória SC – Santa Clara, 20H15 – Sport TV

Sábado, 10 de setembro

FC Famalicão – SL Benfica, 15H30 – Sport TV

Sporting CP – Portimonense, 18H00 – Sport TV

FC Porto – GD Chaves, 20H30 – Sport TV

Domingo, 11 de setembro

FC P. Ferreira – Casa Pia AC, 15H30 – Sport TV

FC Arouca – Boavista FC, 18H00 – Sport TV

Marítimo M. – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 12 de setembro

FC Vizela – Estoril Praia, 20H5 – Sport TV

Jornada 7

Sexta-feira, 16 de setembro

Portimonense – GD Chaves, 20H15 – Sport TV

Sábado, 17 de setembro

Santa Clara – FC P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Gil Vicente – Rio Ave FC, 15H30 – Sport TV

Estoril Praia – FC Porto, 18H00 – Sport TV

Boavista FC – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 18 de setembro

FC Arouca – Vitória SC, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – Marítimo M., 18H00 – BTV

Casa Pia AC – FC Famalicão, 18H00 – Sport TV

SC Braga – FC Vizela, 20H30 – Sport TV

Jornada 8

Sexta-feira, 30 de setembro

Sporting CP – Gil Vicente FC, 19H00 – Sport TV

FC Porto – SC Braga, 21H15 – Sport TV

Sábado, 1 de outubro

FC Vizela – Portimonense, 15H30 – Sport TV

GD Chaves – Estoril Praia, 18H00 – Sport TV

Vitória SC – SL Benfica, 20H30 – Sport TV

Domingo, 2 de outubro

Rio Ave FC – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

FC P. Ferreira – FC Arouca, 18H00 – Sport TV

FC Famalicão – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 3 de outubro

Marítimo M. – Casa Pia AC, 20H15 – Sport TV

Jornada 9

Sexta-feira, 7 de outubro

Gil Vicente FC – Estoril Praia, 20H15 – Sport TV

Sábado, 8 de outubro

Santa Clara – Sporting CP, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – Rio Ave FC, 18H00 – BTV

Portimonense – FC Porto, 18H00 – Sport TV

FC P. Ferreira – Vitória SC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 9 de outubro

Boavista FC – Marítimo M., 15H30 – Sport TV

Casa Pia AC – FC Vizela, 18H00 – Sport TV

SC Braga – GD Chaves, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 10 de outubro

FC Arouca – FC Famalicão, 20H15 – Sport TV

Jornada 10

Sexta-feira, 21 de outubro

FC Porto – SL Benfica, 20H15 – Sport TV

Sábado, 22 de outubro

FC Famalicão – FC P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Estoril Praia – SC Braga, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – Casa Pia AC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 23 de outubro

Marítimo M. – FC Arouca, 15H30 – Sport TV

FC Vizela – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

GD Chaves – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

Vitória SC – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 24 de outubro

Rio Ave FC – Portimonense, 20H15 – Sport TV

Jornada 11

Sexta-feira, 28 de outubro

FC P. Ferreira – Marítimo M., 20H15 – Sport TV

Sábado, 29 de outubro

Santa Clara – FC Porto, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – GD Chaves, 18H00 – BTV

FC Arouca – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 30 de outubro

Boavista FC – FC Vizela, 15H30 – Sport TV

Portimonense – Estoril Praia, 15H30 – Sport TV

Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18H00 – Sport TV

Gil Vicente FC – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 31 de outubro

Vitória SC – FC Famalicão, 20H15 – Sport TV