O FC Porto recebe o Boavista a partir das 17h00, no Estádio do Dragão, num dérbi da cidade do Porto para a 10.ª jornada da Liga.



Os dragões vêm de uma penosa derrota para a Taça da Liga, no reduto do Santa Clara, que impossibilita o apuramento portista para a próxima fase da competição.



No campeonato, o FC Porto está em igualdade pontual com o Sporting e a um ponto do líder Benfica. As duas equipas de Lisboa jogam igualmente neste sábado.

O Boavista sofreu igualmente um desaire na Taça da Liga (4-0 para o Rio Ave em Vila do Conde) e vem de um empate caseiro frente ao Belenenses para o campeonato, entrando em campo na 8.ª posição.



O Maisfutebol vai estar no Estádio do Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO.



