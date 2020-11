O Benfica foi ao Estádio dos Barreiros bater o Marítimo por 2-1 no jogo que encerrou a 8.ª jornada da Liga.

Os madeirenses até marcaram primeiro, por Rodrigo Pinho (14m), mas a equipa de Jorge Jesus acabou por empatar antes do intervalo, com um golo de Pizzi (33m), antes de passar para a frente no marcador no início da segunda parte, com um golo de Éverton (51m).

Com este resultado, o Benfica regressa ao segundo lugar, com os mesmos pontos do que o Sp. Braga, a quatro pontos do líder Sporting. O Marítimo, por seu lado, cai para o 16.º lugar da classificação.